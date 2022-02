Scuola, studenti sul piede di guerra: in migliaia oggi nelle piazze contro alternanza scuola - lavoro e maturità 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) studenti in piazza in tutta Italia contro il ritorno alla maturità pre - covid con le due prove scritte e l'orale. Da Torino a Perugia da Roma Palermo non si ferma la protesta dei giovani per la ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022)in piazza in tutta Italiail ritorno allapre - covid con le due prove scritte e l'orale. Da Torino a Perugia da Roma Palermo non si ferma la protesta dei giovani per la ...

Advertising

ItaliaViva : ????#Scuola Accolte le richieste di IV per semplificare la vita degli studenti e delle loro famiglie, dando un ulter… - fattoquotidiano : Oggi gli studenti medi scendono in piazza contro l’alternanza scuola-lavoro e la “riforma” dell’esame di maturità.… - NicolaPorro : #Covid, studenti discriminati e protocolli da abolire: cosa non torna nel nuovo decreto di #Draghi ?? - Lorenzi04539669 : RT @BarillariDav: ATTENZIONE mi hanno segnalato che in una scuola media chiedono il greenpass agli studenti, altrimenti li cacciano fuori.… - OrtenziPaolo : RT @BarillariDav: ATTENZIONE mi hanno segnalato che in una scuola media chiedono il greenpass agli studenti, altrimenti li cacciano fuori.… -