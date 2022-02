Scuola | nell' ultima settimana l' 81 | 2% degli alunni ha frequentato in presenza

Advertising

albertiradiopop : @abianchibg @YoshiIrai @Edo_Yanqui @Robybg72 @martafana @radiopopmilano @C_Zanella1 Già nella notizia del giorno su… - vivere_sardegna : Scuola, nell’Isola boom iscrizioni al liceo scientifico | Il classico è al terzo posto - cagliaripad : Scuola, nell’Isola boom iscrizioni al liceo scientifico | Il classico è al terzo posto - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Miur: nell'ultima settimana 81% alunni in presenza #covid #scuola #dad #miur - Giannilostorto : RT @UniLUISS: Il direttore generale di #Luiss Guido Carli, @Giannilostorto, da il benvenuto alla rivoluzionaria #42FirenzeLuiss. La scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nell

... secondo l'ottica di destinare, per ogni euro relativo alla sicurezza, un euro per lae l'... Ma sembra che questa disposizione non avrà luogo per quest'anno, visto che è'interesse del ...L'81,2% degli studenti italiani ha frequentato lain presenza'ultima settimana. E' quanto si legge nel monitoraggio fornito dal ministero dell'Istruzione in merito al periodo 24 - 29 gennaio. Le classi in quarantena sono state il 17,2% ...Venerdì mattina una classe quinta della Scuola Marina Centro IC Zavalloni ha visitato il Municipio nell’ambito della Settimana Zavalloniana, ossia un percorso di didattica alternativa e di educazione ...(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Su un campione pari al 78% delle istituzioni scolastiche statali (pari a 6.360 scuole su 8.157 scuole in totale, nella settimana dal 24 al 29 gennaio gli alunni in presenza ...