Scuola | ‘gli immaturi siete voi’ | 5mila studenti a Roma marciano da Piramide verso il Mi

(Adnkronos) – Sono "almeno cinquemila" gli studenti in marcia a Roma dalla Piramide verso il ministero dell'Istruzione a viale Trastevere. Via Marmorada è un fiume di giovani che cantano lo slogan "immaturi siete voi", frase troneggiante nello striscione in testa al corteo. "Chiediamo un passo indietro sulla maturità. Di essere convocati e ascoltati sulla possibilità che entri in vigore un colloquio orale, su una tesina costruita da studenti e docenti", riferisce all'Adnkronos Luca Ianniello, coordinatore nazionale della Rete degli studenti medi. L'esame di Stato non è però l'unica questione che brucia: "chiediamo un tavolo per abolire il percorso attuale Scuola-lavoro da ricostruire da zero perché l'alternanza in vigore è una ...

