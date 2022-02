Scuola: ecco nuove misure per gestione positivi dall'infanzia alle superiori di II grado (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio ha dato il via libera alle nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo. Le norme approvate entrano in vigore con l'uscita in Gazzetta Ufficiale. Di seguito la sintesi delle misure secondo il prospetto del Ministero dell'Istruzione. Scuola dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia: Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio ha dato il via liberaper ladei casi dità nel sistema educativo, scolastico e formativo. Le norme approvate entrano in vigore con l'uscita in Gazzetta Ufficiale. Di seguito la sintesi dellesecondo il prospetto del Ministero dell'Istruzione.dell'– Servizi educativi per l': Fino a quattro casi dità nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di ...

