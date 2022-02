Scuola: ecco nuove misure per gestione positivi dall'infanzia alle superiori di II grado (3) (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) - Scuola secondaria di I e II grado: Con un caso di positività nella stessa classe l'attività didattica prosegue per tutti con l'utilizzo di mascherine ffp2. Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni Regime sanitario: Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l'infanzia, nella Scuola dell'infanzia e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) -secondaria di I e II: Con un caso dità nella stessa classe l'attività didattica prosegue per tutti con l'utilizzo di mascherine ffp2. Con due o più casi dità nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esentia vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni Regime sanitario: Con cinque o più casi dità nei servizi educativi per l', nelladell'e ...

