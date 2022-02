Scoperta choc dei Nas nei prosciutti: immediati provvedimenti delle autorità sanitarie (Di venerdì 4 febbraio 2022) La clamorosa Scoperta del nucleo investigativo. Una notizia che nel giro di poche ore ha fatto veloce il giro del web e che tirerebbe in ballo il prosciuttificio della zona di San Daniele del Friuli. Infatti, in seguito ad alcuni accertamenti, decine di migliaia di prosciutti sono stati prontamente bloccati dall’Azienda sanitaria. Così avrebbe disposto il servizio igiene degli alimenti di origine animale dell’Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale” di Udine in seguito alla Scoperta dei Nas. Pare che i prosciutti prodotti dalla ditta locale siano stati sottoposti per un ampio lasso di tempo ad alcuni trattamenti disinfestanti durante la fase di stagionatura. Il caso rappresenta la seconda tranche di una inchiesta avviata lo scorso dicembre. Infatti nel bel mezzo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) La clamorosadel nucleo investigativo. Una notizia che nel giro di poche ore ha fatto veloce il giro del web e che tirerebbe in ballo ilficio della zona di San Daniele del Friuli. Infatti, in seguito ad alcuni accertamenti, decine di migliaia disono stati prontamente bloccati dall’Azienda sanitaria. Così avrebbe disposto il servizio igiene degli alimenti di origine animale dell’Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale” di Udine in seguito alladei Nas. Pare che iprodotti dalla ditta locale siano stati sottoposti per un ampio lasso di tempo ad alcuni trattamenti disinfestanti durante la fase di stagionatura. Il caso rappresenta la seconda tranche di una inchiesta avviata lo scorso dicembre. Infatti nel bel mezzo ...

Advertising

ParliamoDiNews : Paradiso delle Signore spoiler: Agnese se ne va, Tina tradita, Armando fa una scoperta choc -… - MaricicaBobu : - reilachii : come ogni anno ricalcolo in quale anno lunare sia nat* chiunque io conosca, ma quest'oggi ho fatto una scoperta cho… - infoitcultura : “C’è qualcosa nell’armadio”: scoperta choc al GF Vip, è sbiancata dalla paura [VIDEO] - leggoit : Chiede «giochi erotici» in chat a una bambina di 9 anni. La scoperta choc della mamma -