Sciopero 4 febbraio 2022, stop al trasporto locale: gli orari e cosa c’è da sapere (Di venerdì 4 febbraio 2022) stop al trasporto pubblico locale oggi venerdì 4 febbraio. Il sindacato Usb Lavoro Privato ha proclamato uno Sciopero a livello nazionale di 4 ore, articolate territorialmente. “Negli ultimi due anni - si legge sul sito della Usb nella pagina dedicata alla mobilitazione - quelli della pandemia che ha piagato un Paese già debilitato, i lavoratori del trasporto pubblico locale sono stati le vittime sacrificali di un indecoroso balletto di provvedimenti contraddittori, in assenza di controlli e protezioni contro il contagio, sullo sfondo di un panorama di aziende allo sfascio per precise volontà politiche. L’unico, aleatorio strumento fornito ai lavoratori è stato l’introduzione dell’obbligo del green pass, individuato come magico toccasana per un settore che, invece di ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 4 febbraio 2022)alpubblicooggi venerdì 4. Il sindacato Usb Lavoro Privato ha proclamato unoa livello nazionale di 4 ore, articolate territorialmente. “Negli ultimi due anni - si legge sul sito della Usb nella pagina dedicata alla mobilitazione - quelli della pandemia che ha piagato un Paese già debilitato, i lavoratori delpubblicosono stati le vittime sacrificali di un indecoroso balletto di provvedimenti contraddittori, in assenza di controlli e protezioni contro il contagio, sullo sfondo di un panorama di aziende allo sfascio per precise volontà politiche. L’unico, aleatorio strumento fornito ai lavoratori è stato l’introduzione dell’obbligo del green pass, individuato come magico toccasana per un settore che, invece di ...

Advertising

fattoquotidiano : Sciopero, il 4 febbraio il trasporto locale si ferma per 4 ore: gli orari nelle principali città - ServiziAlLavoro : Bari, venerdì 4 febbraio 'Salviamo i trasporti': presidio per rimettere al centro il valore ... Venerdì 04 Febbraio… - SvSport1 : Domenica 6 febbraio anche la piscina 'Cascione' sarà chiusa per sciopero. Il direttore Gai:' Molte società non vedr… - grazidimambro : RT @bielorussi: ?? Uladzimir Mackievic, filosofo, saggista e pubblicista bielorusso, intende iniziare lo sciopero della fame il 4 febbraio.… - nunziarusso4 : RT @bielorussi: ?? Uladzimir Mackievic, filosofo, saggista e pubblicista bielorusso, intende iniziare lo sciopero della fame il 4 febbraio.… -