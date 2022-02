Sci di fondo oggi | Pechino 2022 | italiane in gara | orario skiathlon | programma | tv | streaming

(Di sabato 5 febbraio 2022) Si comincia: dopo tanta attesa, è arrivato il momento dell’esordio dello sci dialle Olimpiadi di, sabato 5 febbraio, sono inle prime due gare olimpiche con lomaschile e femminile. Alle 8:00 (ore) ci sarà ladi15 km maschile, ma il momento più atteso riguarda soprattutto lofemminile 7,5/7,5 km, alle 8:45, dove saranno protagoniste le nostre azzurre. La favorita assoluta non può che essere Therese Johaug: la norvegese ha vinto gli ultimi due ori iridati, è la regina di questa specialità nella quale non viene battuta da, addirittura, marzo 2016; la concorrenza non manca, basti pensare alle svedesi Frida Karlsson ed Ebba Andersson, ma parte ...

Francesca Franchi: la speranza azzurra è assente a Pechino, ma il fondo italiano la aspetta a braccia aperte - Sci di fondo, skiathlon donne 5 febbraio Olimpiadi: programma, orari, tv, streaming, italiane in gara - Sci di Fondo - Tutti i podi olimpici nella storia dello skiathlon femminile

Alle 08.45 grande appuntamento con lo sci di fondo nello skiathlon femminile 7,5km+7,5km. Dalle 9.30 chance di medaglia per Francesca Lollobrigida nei 3000 metri donne dello speed skating. Il discorso vale a maggior ragione per l'Italia, che non ha mai vinto una medaglia d'oro nella specialità che comprende il tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo. Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della skiathlon femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022, prima gara del programma a cinque cerchi per quel che riguarda lo sci di fondo. Conclusa la parte dedicata al salto atleti e staff tecnico si trasferiranno a Lago di Tesero per effettuare la frazione di sci di fondo, dove le squadre femminili (inizio ore 13:30), composte da 3 ...