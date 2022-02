Sci Alpino | Petra Vlhova | “Sono completamente concentrata per le competizioni olimpiche Mi sento davvero forte”

(Di venerdì 4 febbraio 2022)esprime il proprio parere ai microfoni della FIS a poche ore dalla Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. La slovacca si appresta a dare battaglia in Cina nelle discipline tecniche contro la storica avversaria Mikaela Shiffrin. La nativa di Liptovský Mikuláš ha rilasciato alla stampa: “mentalmente equilibrata al 100%. Questa era l’unica cosa che mi mancava prima di diventarela migliore. La stagione fino ad ora è andata molto bene per me,di ottimo umore mentale ed anche in forma fisica.per le. Mi”. La 26enne slovacca ha continuato ...

Advertising

Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #P… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: '...Ti immaginavamo già, quando la scelta è ricaduta su di te, sventolarla sorridente, quella Bandiera, con i capelli sci… - vincentweetter : RT @Eurosport_IT: DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #P… - infoitsport : Giochi olimpici invernali 2022: lo sci alpino femminile. Orari e italiane in gara -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Alpino

QUOTIDIANO NAZIONALE

Trae nordico, gare di velocità su ghiaccio come bob, slittino, skeleton, oppure salto, hockey, le varie declinazioni del pattinaggio e il curling, gli appassionati della neve o anche i ...Olimpiadi Invernali 2022, il programma dellofemminile e italiane in garaAssieme alla lombarda hanno sfilato circa 50 azzurri in rappresentanza di curling, pattinaggio di figura, sci alpino, short track, skeleton, snowboard e speed skating, e 6 officials, guidati dal capo ...Assieme alla lombarda hanno sfilato circa 50 azzurri in rappresentanza di curling, pattinaggio di figura, sci alpino, short track, skeleton, snowboard e speed skating, e 6 officials, guidati dal capo ...