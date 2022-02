Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: doppietta austriaca nel superG di Sarntal, Karoline Pichler agguanta il podio (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’esclusione dalle convocazioni olimpiche ha contribuito a sprigionare il potenziale di Franziska Gritsch, interprete di spicco delle discipline tecniche ora affermatasi anche in superG con due successi in due giorni nella rassegna di Coppa Europa. Sul pendio di Sarntal l’austriaca si è messa alle spalle la connazionale Christina Ager, seconda per soli otto centesimi e la padrona di casa Karoline Pichler, nata e cresciuta a pochissimi chilometri dal versante bolzanino, che ha regalato all’Italia un prestigioso terzo posto (+0”19). Pichler ha rotto le uova nel paniere allo squadrone austriaco precedendo di un’incollatura Elisabeth Reisinger, quarta a +0”22. Dietro alla svedese Joanna Luthman (quinta a +0”28) troviamo le azzurre Roberta Melesi (+0”31) ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’esclusione dalle convocazioni olimpiche ha contribuito a sprigionare il potenziale di Franziska Gritsch, interprete di spicco delle discipline tecniche ora affermatasi anche incon due successi in due giorni nella rassegna di. Sul pendio dil’si è messa alle spalle la connazionale Christina Ager, seconda per soli otto centesimi e la padrona di casa, nata e cresciuta a pochissimi chilometri dal versante bolzanino, che ha regalato all’Italia un prestigioso terzo posto (+0”19).ha rotto le uova nel paniere allo squadrone austriaco precedendo di un’incollatura Elisabeth Reisinger, quarta a +0”22. Dietro alla svedese Joanna Luthman (quinta a +0”28) troviamo le azzurre Roberta Melesi (+0”31) ...

