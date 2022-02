Schwoch: «Il Napoli è la più bella esperienza che abbia fatto da calciatore, tranne nel finale» (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’ex attaccante di Napoli e Venezia, Stefan Schwoch, ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com a due giorni dalla sfida di campionato tra le sue due ex squadre. A Venezia arrivò nel 1997, ci restò un anno e mezzo, la città gli è rimasta impressa, anche se, dice, non la visse moltissimo all’epoca, visto che abitava a Mestre. Nel gennaio 1999 arrivò l’offerta del Napoli, allora in Serie B. «Ti dico la verità: all’inizio ero un po’ dispiaciuto perché ero in Serie A e stare in massima serie era il mio sogno da bambino. Avrei voluto continuare con quello splendido gruppo. Ovviamente però Napoli é una città di un milione e mezzo di abitanti, con uno stadio da 80000 spettatori, é una realtà diversa. E’ una metropoli. Giocare a Napoli é come giocare per Inter, Milan o Juve. Là ti senti un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’ex attaccante die Venezia, Stefan, ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com a due giorni dalla sfida di campionato tra le sue due ex squadre. A Venezia arrivò nel 1997, ci restò un anno e mezzo, la città gli è rimasta impressa, anche se, dice, non la visse moltissimo all’epoca, visto che abitava a Mestre. Nel gennaio 1999 arrivò l’offerta del, allora in Serie B. «Ti dico la verità: all’inizio ero un po’ dispiaciuto perché ero in Serie A e stare in massima serie era il mio sogno da bambino. Avrei voluto continuare con quello splendido gruppo. Ovviamente peròé una città di un milione e mezzo di abitanti, con uno stadio da 80000 spettatori, é una realtà diversa. E’ una metropoli. Giocare aé come giocare per Inter, Milan o Juve. Là ti senti un ...

Advertising

sportli26181512 : Schwoch a CM: 'Ho nel cuore il Venezia di Zamparini e il San Paolo di Napoli è l'esperienza più grande della mia vi… - cn1926it : #Schwoch: “#Insigne? Non so neanche io cosa avrei fatto al suo posto” - MondoNapoli : Schwoch: 'A Venezia il Napoli non deve sbagliare sull'atteggiamento - - susydigennaro : RT @napolimagazine: NM LIVE - Stefan Schwoch a 'NM': “Napoli, ora te la puoi giocare! Mertens? E' un napoletano acquisito che merita di res… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NM LIVE - Stefan Schwoch a 'NM': “Napoli, ora te la puoi giocare! Mertens? E' un napoletano acquisito che merita di res… -