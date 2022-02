Sanremo | Spadini Greenpeace | Rivendichiamo giustezza blitz | reazione sproporzionata

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Eravamo aper manifestare contro Plenitude, la realtà aziendale dell'Eni presentata come la svolta sostenibile della compagnia energetica. Sapevamo che era in atto una manifestazione di dissenso dei nostri attivisti per denunciare l'operazione di 'Green washing' dell'Eni.dunque ladel loro intervento e riteniamo che l'azione contro i nostri militanti sia stata. Sappiamo che hanno trascorso quasi tutta la notte trattenuti in commissariato". E' il commento all'Adnkronos di Federico, della campagna clima ed energia diItalia, che aggiunge: "per fortuna attraverso il red carpet sono comunque riusciti a far arrivare al pubblico il loro messaggio. Noi chiediamo che eventi come ...