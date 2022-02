Sanremo: Saviano e le stragi di mafia, Cremonini e lo stile di Drusilla Foer (Di venerdì 4 febbraio 2022) Drusilla Foer, Cesare Cremonini, Roberto Saviano. La terza serata di Sanremo 2022 ha sfoggiato un trio d’assi potentissimo. Tre personalità, diversissime nel loro essere, ugualmente significative. La puntata di giovedì 4 febbraio si è aperta sulla scia di numeri share galattici. L’appuntamento del mercoledì ha coinvolto 11.320.000 spettatori con il 55,8% share, il più alto dal 1995. Questi numeri sembrano ancora più grandi se accostati ad alcuni momenti dello show. Sanremo è musica, è intrattenimento, ma è anche lo specchio del nostro paese, una finestra sull’attualità che ci riguarda. Per questo motivo non poteva mancare il saluto di Amadeus al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel pomeriggio ha prestato giuramento. Dopo aver rivelato che Mattarella ha assistito ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 4 febbraio 2022), Cesare, Roberto. La terza serata di2022 ha sfoggiato un trio d’assi potentissimo. Tre personalità, diversissime nel loro essere, ugualmente significative. La puntata di giovedì 4 febbraio si è aperta sulla scia di numeri share galattici. L’appuntamento del mercoledì ha coinvolto 11.320.000 spettatori con il 55,8% share, il più alto dal 1995. Questi numeri sembrano ancora più grandi se accostati ad alcuni momenti dello show.è musica, è intrattenimento, ma è anche lo specchio del nostro paese, una finestra sull’attualità che ci riguarda. Per questo motivo non poteva mancare il saluto di Amadeus al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel pomeriggio ha prestato giuramento. Dopo aver rivelato che Mattarella ha assistito ...

Advertising

robertosaviano : Giovedì sarò a #Sanremo2022 per raccontare una storia sul coraggio, sulla scelta del coraggio. #Sanremo ha da sempr… - VittorioSgarbi : #sanremo2022 'Non sono affatto d’accordo nel trascinare Falcone e Borsellino dentro le canzonette, specialmente da… - Gazzetta_it : Sanremo, la scaletta della terza serata: tutti i cantanti sul palco e c'è Saviano #Sanremo2022 - infoitcultura : Sanremo 2022, Roberto Saviano ricorda Falcone e Borsellino. E' standing ovation - zazoomblog : Sanremo 2022 Saviano ricorda Falcone e Borsellino: «All’epoca non c’erano gli haters dei social ma c’era chi li odi… -