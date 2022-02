Sanremo, sarà Marco Mengoni il super ospite della finale (Di venerdì 4 febbraio 2022) La 72esima edizione del Festival di Sanremo continua a riservare sorprese. Pare che l’organizzazione della kermesse stia definendo gli ultimi accorgimenti per far approdare sul palco dell’Ariston Marco Mengoni. Dovrebbe essere lui il super ospite – inatteso – della serata finale di domani, sabato 5 febbraio. Il cantante, che aveva vinto con il brano L’essenziale l’edizione del 2013, è fresco di successi: qualche giorno fa Mengoni ha festeggiato il suo sessantesimo platino grazie al progetto discografico Materia (Terra). Da quando, nel 2009, l’artista di Ronciglione ha vinto la terza edizione di X Factor – vittoria che gli è valsa la firma del contratto con Sony Music -, ha pubblicato già dieci album, di cui sei in studio e quattro ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) La 72esima edizione del Festival dicontinua a riservare sorprese. Pare che l’organizzazionekermesse stia definendo gli ultimi accorgimenti per far approdare sul palco dell’Ariston. Dovrebbe essere lui il– inatteso –seratadi domani, sabato 5 febbraio. Il cantante, che aveva vinto con il brano L’essenziale l’edizione del 2013, è fresco di successi: qualche giorno faha festeggiato il suo sessantesimo platino grazie al progetto discografico Materia (Terra). Da quando, nel 2009, l’artista di Ronciglione ha vinto la terza edizione di X Factor – vittoria che gli è valsa la firma del contratto con Sony Music -, ha pubblicato già dieci album, di cui sei in studio e quattro ...

