Sanremo, manifesti di madri e lavoratrici fuori da sedi Rai: "Stop stereotipi, parlino loro" (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gigantografie con madri, lavoratrici, donne vittime di violenza e una domanda "Sanremo22: perché non fate parlare loro?" sono comparse fuori dalle principali sedi Rai italiane. A rivendicare "l'azione provocatoria contro la visione stereotipata e omologata della donna portata sul palco dell'Ariston" è l'associazione Daria. Tra le foto esposte c'è anche quella del flash mob delle hostess ex Alitalia che qualche mese fa in Campidoglio si tolsero la divisa e rimasero in sottoveste per protesta. "Si è voluto spacciare questo festival per una manifestazione dedicata alle donne – si legge in una nota diffusa dall'associazione che si pone come obiettivo quello di veicolare una rinnovata immagine di donna – ma ci chiediamo dove sono le madri che devono lottare ...

