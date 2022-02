Sanremo: Mahmood, Elisa e Gianni Morandi sul nuovo podio. Drusilla Foer regina. L’orazione civile di Saviano (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'eleganza e la tagliente ironia di Drusilla Foer, il monologo contro la mafia di Roberto Saviano, ma soprattutto la bellezza di non poche delle 25 canzoni in gara, che stanno rendendo questo Festival di Sanremo uno dei più grandi successi degli ultimi anni. Sono gli ingredienti della terza serata della kermesse. Che vede la nuova classifica, come nella serata inaugurale, con Mahmood & Blanco al primo posto. Poi Elisa seconda e Gianni Morandi sul terzo gradino del podio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'eleganza e la tagliente ironia di, il monologo contro la mafia di Roberto, ma soprattutto la bellezza di non poche delle 25 canzoni in gara, che stanno rendendo questo Festival diuno dei più grandi successi degli ultimi anni. Sono gli ingredienti della terza serata della kermesse. Che vede la nuova classifica, come nella serata inaugurale, con& Blanco al primo posto. Poiseconda esul terzo gradino delL'articolo proviene da Firenze Post.

