Sanremo | Gianni Morandi chiama un super ospite per le cover?

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Avvistato in incognito Jovanotti, questa sera sarà impegnato come tutti gli artisti in gara acon le. Insieme a con Mousse T – sarà protagonista di uno speciale “Medley”. Sembra che però conpossa esserci un terzo cantante. Stando alle ultime indiscrezioni Jovanotti è infatti arrivato a. L’artista è uno degli autori del brano con cui è in gara, Apri tutte le porte, che lo vede, momentaneamente terzo nella classifica provvisoria. Leggi anche:, Jovanotti categorico: “Niente, devo seguire” Aprite tutte le porte: pare che Jovanotti stia arrivando aper duettare con. Pare ...

SanremoRai : "Stai andando forte Apri tutte le porte Gioca tutte le carte Fai entrare il sole" L'esibizione integrale è su RaiP… - SkyTG24 : #Sanremo2022 ?? Vai così vai così vai così vai così Stai andando forte Apri tutte le porte Gioca tutte le carte Fai… - Agenzia_Italia : Mamhood e Blanco in testa alla classifica generale. Poi Elisa e Gianni Morandi #Sanremo2022

Morandi "apre tutte le porte" con un tuxedo Armani, mentre Tananai sfoggia un completo di The Nick, il marchio - al suo debutto proprio a Sanremo - dello stylist Nick Cerioni. Elisa indossa un abito di Versace. Gianni Morandi, questa sera sarà impegnato come tutti gli artisti in gara a Sanremo con le cover. Insieme a con Mousse T – sarà protagonista di uno speciale "Medley". Sembra che però con Gianni possa esserci un terzo cantante.