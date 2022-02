Sanremo: già si pensa all’Amadeus Quater (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sanremo – “Prima c’è da finire questo festival, perché siamo a partita in corso. Finiamo, e poi avremo modo di incontrarci e parlare. Sarebbe prematuro e inopportuno sia il sì che il no”. Amadeus in conferenza stampa risponde così a una domanda sulla possibilità di un Ama Quater dopo gli ottimi risultati ottenuti. Il conduttore e direttore artistico ha ricevuto questa mattina una telefonata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo ha ringraziato dell’omaggio di ieri sera, quando gli è stata dedicata la canzone “Grande grande grande” di Mina: “Ho ricevuto la telefonata del presidente Mattarella, se non avessi visto il prefisso di Roma 06 e la persona non mi avesse detto che mi passava il presidente, non ci avrei creduto”, ha detto Amadeus. “Il presidente mi ha detto che ha seguito il Festival ieri sera, si è complimentato e ha ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 4 febbraio 2022)– “Prima c’è da finire questo festival, perché siamo a partita in corso. Finiamo, e poi avremo modo di incontrarci e parlare. Sarebbe prematuro e inopportuno sia il sì che il no”. Amadeus in conferenza stampa risponde così a una domanda sulla possibilità di un Amadopo gli ottimi risultati ottenuti. Il conduttore e direttore artistico ha ricevuto questa mattina una telefonata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo ha ringraziato dell’omaggio di ieri sera, quando gli è stata dedicata la canzone “Grande grande grande” di Mina: “Ho ricevuto la telefonata del presidente Mattarella, se non avessi visto il prefisso di Roma 06 e la persona non mi avesse detto che mi passava il presidente, non ci avrei creduto”, ha detto Amadeus. “Il presidente mi ha detto che ha seguito il Festival ieri sera, si è complimentato e ha ...

