Sanremo: fabbricava Green pass falsi per il Festival, denunciato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un uomo risulta indagato per truffa dalla Procura di Imperia per aver prodotto artigianalmente dei Green pass falsi. Sono arrivati a lui dopo aver fermato una persona che stava tentando di entrare all'Ariston con un Green pass finto. Il fatto risale a ieri sera, mentre venivano eseguiti i controlli. Nell'intento di accedere al Festival di Sanremo, l'uomo ha esibito un Green pass con tutte le sue generalità, il logo della trasmissione e il Qr-code. Green pass falsi anche per entrare a Sanremo Dopo diversi accertamenti, si è scoperto che il Green pass era stato stampato artigianalmente. L'uomo, colto sul fatto, ha dichiarato di ...

