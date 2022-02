Sanremo, fabbricava falsi pass per il Festival: denunciato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un uomo accusato di fabbricare pass falsi per l'accesso alle aree del Festival di Sanremo è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di truffa. La vicenda ha avuto inizio ieri sera. Durante i ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un uomo accusato di fabbricareper l'accesso alle aree deldiè statodalla polizia con l'accusa di truffa. La vicenda ha avuto inizio ieri sera. Durante i ...

