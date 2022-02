Sanremo: Elisabetta Canalis e lo scandalo dello spot pro-Liguria (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una volta il Festival di Sanremo era una delle manifestazioni canore più autorevoli del panorama musicale nostrano. E per certi versi, lo è ancora. Per altri, invece, lascia alquanto a desiderare. E questo per via di quell’infinita mole di sterili polemiche e grotteschi scandali che puntualmente si porta dietro. Uno degli ultimi, l’ennesimo di una lunga lista, riguarda purtroppo uno spot andato in onda nel corso della prima serata. La pubblicità in questione vede l’ex velina di Striscia La Notizia Elisabetta Canalis promuovere il turismo in Liguria. E fin qui, nulla di strano. Peccato solo, però, che a detta dei più suscettibili le origini sarde della donna siano decisamente inappropriate per uno sponsor legato ad una regione del Nord Italia. Ma un tempo a Sanremo non si parlava ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una volta il Festival diera una delle manifestazioni canore più autorevoli del panorama musicale nostrano. E per certi versi, lo è ancora. Per altri, invece, lascia alquanto a desiderare. E questo per via di quell’infinita mole di sterili polemiche e grotteschi scandali che puntualmente si porta dietro. Uno degli ultimi, l’ennesimo di una lunga lista, riguarda purtroppo unoandato in onda nel corso della prima serata. La pubblicità in questione vede l’ex velina di Striscia La Notiziapromuovere il turismo in. E fin qui, nulla di strano. Peccato solo, però, che a detta dei più suscettibili le origini sarde della donna siano decisamente inappropriate per uno sponsor legato ad una regione del Nord Italia. Ma un tempo anon si parlava ...

Advertising

insopportabile : La mia Liguria di Elisabetta Canalis con sfondo Los Angeles. Manca solo la ricetta del porcetto arrosto ligure al c… - AntonioScafuro4 : Imperversa in TV, in occasione di Sanremo 2022 lo spot di Elisabetta Canalis sulla Liguria, con sullo sfondo la ci… - FQMagazineit : Sanremo 2022, chi è Mr. Rain e cosa c’entra con Elisabetta Gregoraci: “Non ne ho voluto parlare per un motivo preci… - RaiRadioTechete : Qui Sanremo. Voci di stampa, 5ª pt Intervista a Carlotta Tedeschi, per anni voce del Gr, che racconta ai nostri mic… - Elisabetta_E_ : RT @Zziagenio78: Che noia sta settimana, a parte l'elezione del Presidente della Repubblica, il festival di Sanremo, le Olimpiadi invernali… -