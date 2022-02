Sanremo, ecco Maria Chiara Giannetta: 'Dopo Drusilla Foer sarà durissima'. Amadeus: 'Mi ha chiamato Mattarella' (Di venerdì 4 febbraio 2022) stasera tocca a Maria Chiara Giannetta , protagonista della fiction Rai Blanca . E in conferenza stampa scherza: 'Sono una fan di Drusilla Foer , speravo di non esserci io sull'Ariston Dopo di lei, ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) stasera tocca a, protagonista della fiction Rai Blanca . E in conferenza stampa scherza: 'Sono una fan di, speravo di non esserci io sull'Aristondi lei, ...

Advertising

VanityFairIt : Per questo suo ritorno in gara al Festival, l'artista di Ogni volta è così ha voluto Francesca Michielin come sua d… - FBiasin : Qui #Sanremo. Giovedì. Terza serata. Ecco. Cioè. Tutto bello. Mi piace. Le canzonette. Le polemichette. Stasera c’… - Greenpeace_ITA : #Sanremo2022, la nostra protesta sul “green” carpet di ENI. Ecco cos è successo ?? - diseretode : 2 anni fa iniziava Sanremo 2020 ed ecco che ho un thread per ricordare Tiziano Ferro su quel palco per 5 sere ?? - Corriere : Gianluca Gori, l’alter ego di Drusilla: «È contenta ma tendo a non frequentarla, siamo 2 unicità» -