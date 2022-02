Sanremo è anche il Festival dei meme: i 10 migliori della terza serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Drusilla Foer è stata la protagonista indiscussa della terza serata del Festival di Sanremo. Subito dopo aver sceso i «sette più otto» gradini della scalinata dell’Ariston, rivolgendosi ad Amadeus con un chiarissimo «Senti coso» ha preso tutto per sé il palco e non l’ha abbandonato sino al termine della gara. Il suo savoir-faire ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione di quanti creano e amano i meme. Insomma, Drusilla Foer ha sbancato la terza serata di Sanremo 2022. Certo, qualche nota di colore sui social è emersa, a partire dalla caduta del cameraman dal palco durante la maestosa esibizione di Poetica di Cesare Cremonini. Troppa emozione? Chissà, speriamo non si sia fatto male. E ancora: gli ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Drusilla Foer è stata la protagonista indiscussadeldi. Subito dopo aver sceso i «sette più otto» gradiniscalinata dell’Ariston, rivolgendosi ad Amadeus con un chiarissimo «Senti coso» ha preso tutto per sé il palco e non l’ha abbandonato sino al terminegara. Il suo savoir-faire ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione di quanti creano e amano i. Insomma, Drusilla Foer ha sbancato ladi2022. Certo, qualche nota di colore sui social è emersa, a partire dalla caduta del cameraman dal palco durante la maestosa esibizione di Poetica di Cesare Cremonini. Troppa emozione? Chissà, speriamo non si sia fatto male. E ancora: gli ...

rtl1025 : ?? Vescovo Sanremo Vs Achille Lauro, Amadeus: 'Rispetto suo parere, ma da cattolico credente non sono stato minimame… - _the_jackal : Una serata di Sanremo così lunga che anche gli ospiti hanno gli ospiti Mika a sorpresa mentre canta Laura Pausini… - smenichini : Mi pare che il filotto Quirinale-Sanremo stia cancellando il tema NoVax dal discorso pubblico, che fino a ieri ne e… - Michele06797814 : RT @M91P1: Buongiorno bellezze...voi siete matte,adoroooh che ieri con tutto il casino per Sanremo avete voluto mandare in tendenza #iostoc… - ChimiGeffer : #DrusillaFoer ti prego, insegnami ad essere schietta come te anche nella vita reale e non solo nella mia testa ?? -