Sanremo, da Britney Spears cantata da Emma a “Il cielo in una stanza” di Blanco e Mahmood. Le cover della quarta serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Da Vasco Rossi a Raffaella Carrà, da Frank Sinatra ad Aretha Franklin: un tuffo nel passato ma visto (e cantato) con gli occhi di oggi. A Sanremo 2022 è il momento della serata cover, un viaggio musicale tra grandi hit e brani intramontabili, italiani e stranieri degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta. Mahmood e Blanco insieme con “Brividi” a Sanremo 2022 Sanremo, la scaletta della quarta serata. Ecco le cover I 25 artisti in gara al 72esimo festival della canzone italiana rivisitano, dunque, dei brani della storia della musica con l’aiuto (facoltativo) di un ospite. Così, i favoriti alla vittoria, Mahmood ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) Da Vasco Rossi a Raffaella Carrà, da Frank Sinatra ad Aretha Franklin: un tuffo nel passato ma visto (e cantato) con gli occhi di oggi. A2022 è il momento, un viaggio musicale tra grandi hit e brani intramontabili, italiani e stranieri degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta.insieme con “Brividi” a2022, la scaletta. Ecco leI 25 artisti in gara al 72esimo festivalcanzone italiana rivisitano, dunque, dei branistoriamusica con l’aiuto (facoltativo) di un ospite. Così, i favoriti alla vittoria,...

Advertising

RadioItalia : .@MarroneEmma a Radio Italia: 'L'amore? Sto lanciando messaggi all'universo da anni. Me la meriterò qualcosa prima… - spearbinslight : Oggi accendo sanremo solo per sentire la cover di britney spears sono una persona debole per le canzoni che mi hann… - Luce_news : Sanremo, da Britney Spears cantata da Emma a “Il cielo in una stanza” di Blanco e Mahmood. Le cover della quarta se… - MartinaMontague : Scusate ma questa sera Emma canta Britney, Elisa What a feeling di Flashdance, c'è GRIGNANI, la Rettore canta 'Ness… - RadioDueLaghi : Questa sera Emma porterà sul palco dell’Ariston una versione del tutto personale di “Baby One More Time” di Britney… -