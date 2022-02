Sanremo 2022 | tutti antirazzisti per una sera | finito il festival si torna a votare Lega

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Premessa: non guardo ildiperché mi annoia; sembra una sorta di Grande Fratello musicale dove si è sempre alla ricerca dello scandalo dimenticando il vero obiettivo: la musica. La manifestazione all’Ariston è la più riuscita distrazione di massa degli italiani. Detto ciò, per chi fa il mio mestiere, è inevitabile non seguire la cronaca delattraverso i social e i quotidiani. Ciò che mi ha colpito è lo stupore per la presenza e le parole di un’attrice di origini senegalesi. Sapere che in Italia, nel, in molti si meravigliano ancora che una ragazza di origine senegalese stia su quel palco e legga frasi contro il razzismo è allucinante: è il simbolo e la conferma di un Paese ignorante e di unche sa bene approfittare della sottocultura di molti dei suoi spettatori. ...