Sanremo 2022 | tutte le cover da non perdere della quarta serata

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ci siamo, anche la72esima edizione del Festival diè arrivata. Si trattapuntata dedicata allee ai duetti. In base alla scaletta prevista, i 25 cantanti si esibiscono, da soli o in coppia con un ospite, cantando le canzoni più belle degli Anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Una delle novità di questa edizionekermesse canora è l’introduzione di canzoni straniere nel repertorio di questastorica in cui, inoltre, Amadeus è affiancato dalla co-conduttrice Maria Chiara Giannetta, starnota serie Blanca. Vi raccomandiamo..., ecco la classificaterza ...

E ildi Amadeus (dagli ascolti record) è ancora una volta specchio del Paese. Ecco il pagellone della finale - MATTEO ROMANO - Sempre più a suo agio. La canzone c'è, la sentiremo a lungo in ...Elisa ha festeggiato il suo secondo posto al Festival diin modo particolare. La cantante è andata in skateboard sul lungomare della cittadina ligure nel cuore della notte, anzi poco prima dell'alba dopo la finalissima. E ha postato il tutto con un ...Tornando alle canzoni di Sanremo 2022 i giovani artisti, tutti bravi e dotati di grandi qualità musicali, nei testi si sono mostrati non comprensibili. I loro testi sono talmente personali da non ...Sono Mahmood & Blanco a vincere il Festival di Sanremo 2022 con la canzone "Brividi". Elisa è al secondo posto con "O forse sei tu"; Gianni Morandi è terzo con "Apri tutte le porte". Grande commozione ...