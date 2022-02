Sanremo 2022 | terza serata | le pagelle di Michele Monina

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 febbraio 2022) AMADEUS 4 Pensare unacon venticinque canzoni in gara è da pena corporale, o quantomeno da tortura del sonno, insomma, roba che farebbe rabbrividire Amnesty International. Ma lui è Amadeus, quello che finge sempre di essere il tonto di turno, e infatti eccole lì le venticinque canzoni, cui si aggiungono gli ospiti, le promozioni dei programmi Rai, i collegamenti con la nave e tutto il cucuzzaro. Il programma è qualcosa su cui andrebbe fatta una serie per Netflix, di quelle che le guardi e poi non riesci a dormire con la luce spenta per almeno qualche settimana. Che poi è esattamente quello che sta succedendo in questi giorni. Comunque, quando guardando la scaletta ho visto che la chiusura era prevista per l’una e cinquantadue non ho esitato, ho chiamato Getir e mi sono fatto portare un paio di coglioni di scorta. PS Per la seconda volta in tre serate fa ...