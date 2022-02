Sanremo 2022, terza serata: Drusilla Foer conquista tutti, Cesare Cremonini fa scatenare l’Ariston, la classifica generale dei 25 Big (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo i numeri record delle prime due serate che hanno visto Amadeus battere non solo il record di Paolo Bonolis, ma anche se stesso, ieri sera è andata in onda la terza serata della 72° edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico ha aperto le danze con un sentito augurio a Sergio Mattarella, rieletto proprio nella giornata di ieri presidente della Repubblica. Al presidente, grande amante della musica e delle arti, Amadeus ha dedicato “Grande, grande, grande” di Mina, brano eseguito dall’orchestra di Sanremo. Vorrei in modo irrituale rivolgermi a lei per augurarle buon lavoro. Oggi ha ricordato la bellezza della cultura del teatro e della arti. Dopo l’applauso del pubblico, il conduttore ha dato ufficialmente il via alla gara. La terza serata ha visto esibirsi ... Leggi su isaechia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo i numeri record delle prime due serate che hanno visto Amadeus battere non solo il record di Paolo Bonolis, ma anche se stesso, ieri sera è andata in onda ladella 72° edizione del Festival di. Il direttore artistico ha aperto le danze con un sentito augurio a Sergio Mattarella, rieletto proprio nella giornata di ieri presidente della Repubblica. Al presidente, grande amante della musica e delle arti, Amadeus ha dedicato “Grande, grande, grande” di Mina, brano eseguito dall’orchestra di. Vorrei in modo irrituale rivolgermi a lei per augurarle buon lavoro. Oggi ha ricordato la bellezza della cultura del teatro e della arti. Dopo l’applauso del pubblico, il conduttore ha dato ufficialmente il via alla gara. Laha visto esibirsi ...

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - centqramen : RT @indecisissimo: emma marrone fancam sanremo 2022 - Silv66ia : RT @SanremoRai: “Non volano farfalle Non sto più nella pelle Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022 Classifica generale Sanremo 2022, terza serata: Mahmood e Blanco ancora primi Classifica Sanremo 2022 - La gara del Festiva l è proseguita dopo le prime tre serate. Amadeus e Drusilla Foer hanno annunciato la nuova classifica generale che tiene conto della prima e della seconda esibizione ...

Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 febbraio/ - 293 ricoveri, positività 12.3% Sanremo 2022, serve tampone per fare il tampone/ Il paradosso del protocollo Covid L'incidenza dei positivi sul totale dei test anti covid, il tasso di positività, è stato pari al 12.3 per cento, in ...

Classifica generale provvisoria Sanremo 2022: Mahmood e Blanco in testa La Repubblica È razzismo o no? Chi è la vera Lorena Cesarini? Sorpresa: Lorena Cesarini, la presentatrice che ha movimentato la seconda serata di Sanremo lamentandosi in diretta per alcuni messaggi razzisti ricevuti, aveva dichiarato l'esatto contrario al ...

Ditonellapiaga: chi è l’“allieva” esplosiva di Donatella Rettore? Ditonellapiaga: ieri l’abbiamo vista, con un rossetto rosso e grinta da vendere, per la prima volta, a Sanremo. La giovane ventiquattrenne ha cantato “Chimica” insieme a Donatella Rettore. La loro ...

Classifica- La gara del Festiva l è proseguita dopo le prime tre serate. Amadeus e Drusilla Foer hanno annunciato la nuova classifica generale che tiene conto della prima e della seconda esibizione ..., serve tampone per fare il tampone/ Il paradosso del protocollo Covid L'incidenza dei positivi sul totale dei test anti covid, il tasso di positività, è stato pari al 12.3 per cento, in ...Sorpresa: Lorena Cesarini, la presentatrice che ha movimentato la seconda serata di Sanremo lamentandosi in diretta per alcuni messaggi razzisti ricevuti, aveva dichiarato l'esatto contrario al ...Ditonellapiaga: ieri l’abbiamo vista, con un rossetto rosso e grinta da vendere, per la prima volta, a Sanremo. La giovane ventiquattrenne ha cantato “Chimica” insieme a Donatella Rettore. La loro ...