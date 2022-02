Sanremo 2022, Serena Autieri e Pierluigi Diaco stregati da Drusilla. Ecco le canzoni preferite da Marco Ferradini e Paolo Belli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Serena Autieri Drusilla meravigliosa, grande intelligenza e grande presenza scenica. Artista a 360 gradi, l'ho amata. Sulle canzoni sono in sintonia con gli italiani: il mio podio è formato da Elisa, ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022)meravigliosa, grande intelligenza e grande presenza scenica. Artista a 360 gradi, l'ho amata. Sullesono in sintonia con gli italiani: il mio podio è formato da Elisa, ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - statodelsud : Chi è Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice a Sanremo 2022: 21 curiosità sull’attrice - donasorry : @Sanremo__2022 Ma stessero tutti a casa, tanto per come votano... -