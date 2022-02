Sanremo 2022, quarta serata: la diretta. Morandi - Jovanotti, energia pura (Di venerdì 4 febbraio 2022) quarta serata di Sanremo 2022 : protagonisti duetti, cover e nostalgia . Omaggio ai grandi della musica senza tempo, prendono spazio Lucio Battisti e Raffaella Carrà , Frank Sinatra e Aretha Franklin, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022)di: protagonisti duetti, cover e nostalgia . Omaggio ai grandi della musica senza tempo, prendono spazio Lucio Battisti e Raffaella Carrà , Frank Sinatra e Aretha Franklin, ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - JoGiovi : RT @SanremoRai: “E c'è una cosa che io non ti ho detto mai I miei problemi senza te Si chiaman guai” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - arcafab : RT @RaiPlay: .@ChiaraGiannetta e Maurizio @lastrico se ne sono dette a suon di canzoni?? La clip integrale qui? -