Sanremo 2022 quarta serata | cover e duetti | ovvero la rivincita di Achille Lauro

Achille Lauro (31 anni) è in gara e al centro delle polemiche con 'Domenica' e il suo "battesimo" sul palco del Teatro Ariston. Solo 14mo nella classifica parziale di Sanremo 2022, stasera potrebbe avere la rivincita su Mahmood e Blanco ed Elisa, in testa al momento: e tutto grazie alla cover di 'Sei bellissima' di Loredana Berté… Foto Getty I bookmaker ne sono convinti. A Sanremo 2022 è arrivato il momento della rivincita di Achille Lauro. Il cantante in gara (e al centro delle polemiche) con la Domenica, staserà avrà la sua rivincita su Mahmood e Blanco ed Elisa (primi e seconda nella classifica parziale). E tutto grazie a Loredana Bertè…

