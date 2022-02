Sanremo 2022 quarta serata Anticipazioni: COVER, scaletta cantanti ed ospiti all’Ariston (Di venerdì 4 febbraio 2022) Venerdì 4 febbraio sarà la serata dedicata alle COVER, molte le sorprese e gli ospiti sul palco dell’Ariston. Ecco le L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Venerdì 4 febbraio sarà ladedicata alle, molte le sorprese e glisul palco dell’Ariston. Ecco le L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - random_elle : Possiamo fare una petizione per chiedere alle palestre di mettere la playlist Sanremo 2022 a reti unificate durante i corsi? - Spyto_ : RT @repubblica: Drusilla 'gela' Iva Zanicchi che le dice 'tu hai qualcosa più di me'. La replica: 'Sì, sono colta' -