Sanremo 2022, poesia Jovanotti ieri sera: titolo, nome poetessa, testo (Di sabato 5 febbraio 2022) Durante la serata di SSanremo 2022, andata in onda ieri sera venerdì 4 febbraio, Jovanotti ha recitato una poesia che ha emozionato i telespettatori a casa: scopriamo il titolo, il nome della poetezza che l’ha scritta e il testo integrale. Leggi anche: Sanremo 2022 cover, Sangiovanni canta A muso duro di Pierangelo Bertoli: testo, video originale, duetto Sanremo... Leggi su donnapop (Di sabato 5 febbraio 2022) Durante lata di S, andata in ondavenerdì 4 febbraio,ha recitato unache ha emozionato i telespettatori a casa: scopriamo il, ildella poetezza che l’ha scritta e ilintegrale. Leggi anche:cover, Sangiovanni canta A muso duro di Pierangelo Bertoli:, video originale, duetto...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - fiorellaqueen91 : RT @RaiUno: L’omaggio alla vita e alla musica di @lorenzojova ?? Guarda la clip su RaiPlay ? - PaolaCasagran11 : RT @RaiPlay: Noi desideriamo ringraziare te?? La poesia di @lorenzojova a #Sanremo2022 qui? -