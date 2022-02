Sanremo 2022, pagelle quarta serata: Morandi-Jovanotti ciao boomers (10), Elisa-D'Amario che bomba (9), Emma povera Britney! (4) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Maria Chiara Giannetta 9 Vuoi vedere che Amadeus ci ha azzeccato per la seconda volta? Non ci ha fatto rimpiangere Drusilla (come temeva lei). Giovane, divertente, spigliata. Maria Chiara... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 4 febbraio 2022) Maria Chiara Giannetta 9 Vuoi vedere che Amadeus ci ha azzeccato per la seconda volta? Non ci ha fatto rimpiangere Drusilla (come temeva lei). Giovane, divertente, spigliata. Maria Chiara...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - positionsyisuss : RT @SanremoRai: “Come due stelle, silenziosamente insieme ci sentiamo” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - AlidaB71 : RT @RaiPlay: .@ChiaraGiannetta e Maurizio @lastrico se ne sono dette a suon di canzoni?? La clip integrale qui? -