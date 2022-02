Sanremo 2022, Mahmood e Blanco guidano classifica terza serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Elisa seconda e Morandi terzo L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Elisa seconda e Morandi terzo L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - LaRobyMI : RT @mgmaglie: Al Festival di @Sanremo__2022 #RobertoSaviano chiamato a commemorare le stragi di Capaci e via D'Amelio. #Falcone e #Borselli… - annamasera : RT @RaiPlay: Non si può non amare @Drusilla_Foer ? “Guerra” è disponibile qui? -