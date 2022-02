Sanremo 2022 | le pagelle diverse al giro di boa del festival

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - ENRICO27218318 : RT @mgmaglie: Al Festival di @Sanremo__2022 #RobertoSaviano chiamato a commemorare le stragi di Capaci e via D'Amelio. #Falcone e #Borselli… - mrzchm : RT @mgmaglie: Al Festival di @Sanremo__2022 #RobertoSaviano chiamato a commemorare le stragi di Capaci e via D'Amelio. #Falcone e #Borselli… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Un giovedì di riflessione al Festival di. Tutto l'Ariston è in piedi per rendere omaggio alle vittime della mafia: "Ricordare - scandisce Saviano - non è un atto passivo, viene da 're - cordari', rimettere nel cuore, non vuol dire ..., 3 febbraio- Nelle prime due serate del festival avevamo già dato i nostri voti a ogni singolo brano. In occasione del terzo appuntamento ecco quindi le nostre pagelle necessariamente ...08:18Sanremo 2022, intenso monologo di Saviano in ricordo di Falcone e Borsellino: Ariston in piedi – VIDEO ?? 08:14Bancarotta fraudolenta, arrestati due imprenditori a Termini Imerese, percepivano il ...Si è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo. Stasera sul palco dell’Ariston sono saliti ben 25 artisti, e tra giovani e “big” non c’è stato tempo per annoiarsi. (Yeslife) Sanremo 2022, tutti ...