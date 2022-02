Sanremo 2022, le pagelle della quarta serata del Festival (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo 2022 pagelle – A votare stasera sarà la sala stampa, la giuria demoscopica 1000 e il televoto da casa Noemi 8 – Con una voce del genere Noemi potrebbe anche cantare l’elenco del telefono. Sceglie un grande classico del soul come “You make me feel like a natural woman” che esalta le sue naturali doti vocali dalle tinte black. Da sola, al pianoforte, dimostra – qualora ce ne fosse bisogno – personalità, forza e stile. Interpretazione da brividi. Azzettatissimo il look alla Jessica Rabbit. Giovanni Truppi 7,5 – Truppi cambia la canottiera d’ordinanza, dal nero si passa al rosso. Al suo fianco un maestro come Vinicio Capossela, alla sua prima apparizione al Festival. Portano insieme a Mauro Pagani “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De André, non uno di quelli nazionalpopolari che tutti conoscono. Cantautorato ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 5 febbraio 2022)– A votare stasera sarà la sala stampa, la giuria demoscopica 1000 e il televoto da casa Noemi 8 – Con una voce del genere Noemi potrebbe anche cantare l’elenco del telefono. Sceglie un grande classico del soul come “You make me feel like a natural woman” che esalta le sue naturali doti vocali dalle tinte black. Da sola, al pianoforte, dimostra – qualora ce ne fosse bisogno – personalità, forza e stile. Interpretazione da brividi. Azzettatissimo il look alla Jessica Rabbit. Giovanni Truppi 7,5 – Truppi cambia la canottiera d’ordinanza, dal nero si passa al rosso. Al suo fianco un maestro come Vinicio Capossela, alla sua prima apparizione al. Portano insieme a Mauro Pagani “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De André, non uno di quelli nazionalpopolari che tutti conoscono. Cantautorato ...

