Sanremo 2022 | le pagelle degli abiti della quarta serata del Festival

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 4 febbraio 2022)– Ladelle cover (e dei duetti) è forse quella più complessa in fatto di stile. Perché lo stylist non deve solo coordinare e creare il look del proprio talent in gara: deve anche dialogare con il collega che seguirà lo stile del duettante. E non è sempre facile. Troppe pretese? Forse. Manie di protagonismo dei cantanti? Anche. Bilanciare i colori e le forme? Sicuramente. L’obiettivo rimane comunque uno: trovare il giusto equilibrio in modo che quei tre minuti di performance musicale siano indimenticabili. Proprio come indimenticabili diventano le opere d’arte che ti colpiscono in un museo, regalandoti emozioni uniche. Il nostro compito, quindi, non sarà solo valutare i look questa sera. Ma anche dare un voto all’armonia stilistica oltre il sipario. Ancora una volta, ...