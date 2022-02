Sanremo 2022, le pagelle ai look della serata cover: Rkomi mezzo nudo, Gianluca Grignani e Irama incommentabili. L’abito di Orietta Berti nasconde una storia toccante – FOTO (Di sabato 5 febbraio 2022) Amadeus: voto 6 – Si avvicina la finalissima e le sue giacche si fanno sempre più hard. Stasera è cangiante sui toni metallizzati, con la trama geometrica in risalto e revers a contrasto in nero. Noemi: voto 9 – Questa sera ha alzato il contrasto, il rosa cipria che ha pennellato i suoi precedenti due abiti si è trasformato in un bel fucsia e il risultato è straordinario. Magia? No, armocromia. Anche lo scollo all’americana che lascia la schiena nuda la valorizza al massimo. Drappeggio sul punto vita e strascico, sexy ed energico proprio come la canzone che ha interpretato. Ai piedi, un sandalo alto con nodini intrecciati a mano in pelle laminata argento di Santoni. Si inizia alla grande! Giovanni Truppi: voto 3 – Evidentemente deve aver preso uno stock di canotte in ogni colore. Quella di stasera è rossa. . Maria Chiara Giannetta: voto 9 – Il primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Amadeus: voto 6 – Si avvicina la finalissima e le sue giacche si fanno sempre più hard. Stasera è cangiante sui toni metallizzati, con la trama geometrica in risalto e revers a contrasto in nero. Noemi: voto 9 – Questa sera ha alzato il contrasto, il rosa cipria che ha pennellato i suoi precedenti due abiti si è trasformato in un bel fucsia e il risultato è straordinario. Magia? No, armocromia. Anche lo scollo all’americana che lascia la schiena nuda la valorizza al massimo. Drappeggio sul punto vita e strascico, sexy ed energico proprio come la canzone che ha interpretato. Ai piedi, un sandalo alto con nodini intrecciati a mano in pelle laminata argento di Santoni. Si inizia alla grande! Giovanni Truppi: voto 3 – Evidentemente deve aver preso uno stock di canotte in ogni colore. Quella di stasera è rossa. . Maria Chiara Giannetta: voto 9 – Il primo ...

