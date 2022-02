Sanremo 2022: le canzoni della terza serata, trionfo per Drusilla Foer (Di venerdì 4 febbraio 2022) Life&People.it E siamo a tre. Conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2022, la più importante competizione musicale in Italia, giunta quest’anno alla sua 72° edizione. La recensione delle canzoni in gara per questa terza serata passa necessariamente per il filtro del doppio ascolto, visto che ormai tutti i brani sono già entrati in rotazione radiofonica e sono disponibili sulle piattaforme online. Ma prima di passare alla recensione e alle pagelle delle canzoni di Sanremo 2022, focalizziamoci su quello che questa terza serata ci ha offerto. Dopo due puntate dal ritmo incalzante (la prima meglio della seconda, va detto) Amadeus è giunto a questa ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 4 febbraio 2022) Life&People.it E siamo a tre. Conclusa ladel Festival di, la più importante competizione musicale in Italia, giunta quest’anno alla sua 72° edizione. La recensione dellein gara per questapassa necessariamente per il filtro del doppio ascolto, visto che ormai tutti i brani sono già entrati in rotazione radiofonica e sono disponibili sulle piattaforme online. Ma prima di passare alla recensione e alle pagelle delledi, focalizziamoci su quello che questaci ha offerto. Dopo due puntate dal ritmo incalzante (la prima meglioseconda, va detto) Amadeus è giunto a questa ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - iamcissymalfoy : RT @RaiPlay: Non si può non amare @Drusilla_Foer ? “Guerra” è disponibile qui? - SkyTG24 : #Sanremo2022, Dargen D'Amico diffonde al Festival la dignità della terapia musicale -