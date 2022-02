Sanremo 2022, la lettera di Achille Lauro per Loredana Bertè (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella serata dei duetti Achille Lauro ha scelto Loredana Bertè come partner di un’esibizione che ha portato sul palco uno dei pezzi più famosi dell’interprete, “Sei bellissima”.Una standing ovation... Leggi su europa.today (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella serata dei duettiha sceltocome partner di un’esibizione che ha portato sul palco uno dei pezzi più famosi dell’interprete, “Sei bellissima”.Una standing ovation...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - schuko14 : RT @SanremoRai: “E c'è una cosa che io non ti ho detto mai I miei problemi senza te Si chiaman guai” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - RaiNews : Lui si inginocchia davanti a lei e i social applaudono #Sanremo2022 -