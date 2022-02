Sanremo 2022, la diretta della quarta serata. Jovanotti racconta dell’amicizia con Amadeus, lui: “Non ne sapevo nulla, gli amici non mi dicono mai niente” – FOTO (Di sabato 5 febbraio 2022) La finale è sempre più vicina. Il Festival di Sanremo 2022 apre le porte alle Cover, una delle serate più attese della kermesse: tutti e 25 i cantanti in gara si esibiranno sulle note di grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Italiani e stranieri. E, a sorpresa, ci sarà anche Jovanotti. Duetterà con Gianni Morandi. Ma la lista degli ospiti è lunga: Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Arisa, Nek e molti altri. Accanto al conduttore, nelle vesti di co-conduttrice, ci sarà Maria Chiara Giannetta, il volto della fiction “Blanca”. Tra gli ospiti anche l’attore Lino Guanciale e i Pinguini Tattici Nucleari, direttamente dalla nave. Questo è l’ordine. Noemi, Giovanni Truppi con con Vinicio Capossela e Mauro Pagani, Yuman con con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) La finale è sempre più vicina. Il Festival diapre le porte alle Cover, una delle serate più attesekermesse: tutti e 25 i cantanti in gara si esibiranno sulle note di grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Italiani e stranieri. E, a sorpresa, ci sarà anche. Duetterà con Gianni Morandi. Ma la lista degli ospiti è lunga: Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Arisa, Nek e molti altri. Accanto al conduttore, nelle vesti di co-conduttrice, ci sarà Maria Chiara Giannetta, il voltofiction “Blanca”. Tra gli ospiti anche l’attore Lino Guanciale e i Pinguini Tattici Nucleari,mente dalla nave. Questo è l’ordine. Noemi, Giovanni Truppi con con Vinicio Capossela e Mauro Pagani, Yuman con con la ...

