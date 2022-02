Sanremo 2022, la dichiarazione di Achille Lauro a Loredana Bertè (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Finale con dichiarazione di Achille Lauro a Loredana Bertè per l’intenso duetto che i due hanno proposto nella serata cover di Sanremo 2022 sulle note di ‘Sei bellissima’. Alla fine dell’esecuzione, Lauro ha chiesto ad Amdeus di leggere un biglietto dedicato a Loredana: “Che strano uomo sono io incapace di chiedere scusa perché confonde il perdono con la vergogna, che strano uomo sono io che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere, che strano uomo sono io, capace solo di dire ‘sei bellissima’, perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, ‘per i tuoi occhi ancora’, chiedo scusa e vado via”, ha detto Amadeus mentre Lauro si è inchinato a fare ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Finale condiper l’intenso duetto che i due hanno proposto nella serata cover disulle note di ‘Sei bellissima’. Alla fine dell’esecuzione,ha chiesto ad Amdeus di leggere un biglietto dedicato a: “Che strano uomo sono io incapace di chiedere scusa perché confonde il perdono con la vergogna, che strano uomo sono io che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere, che strano uomo sono io, capace solo di dire ‘sei bellissima’, perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, ‘per i tuoi occhi ancora’, chiedo scusa e vado via”, ha detto Amadeus mentresi è inchinato a fare ...

