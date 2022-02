Sanremo 2022 | la classifica dopo la terza serata del Festival

(Di venerdì 4 febbraio 2022)– Questa sera, giovedì 3 febbraio, al termine delladeldi, Amadeus ha letto ladata dai voti della Giuria Demoscopica 1000 e del Televoto, dall’ultimo al primo posto. Oggi si sono esibiti tutti i 25 cantanti in gara in questa 72esima edizione. Ma vediamo laladeldiMahmood e Blanco – Brividi Elisa – O forse sei tu Gianni Morandi – Apri tutte le porte Irama – Ovunque ...

Drusilla Foer firma la terza serata del Festival di Sanremo 2022 con un lungo e commosso monologo. Mi piace unicità". Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2022 ...Il progetto di co-conduzioni al femminile voluto da Amadeus per il Festival di Sanremo 2022 ha carburato con molta calma, forse troppa essendo arrivati alla terza serata. Abbiamo avuto una Ornella ...