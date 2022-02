Sanremo 2022, Jovanotti e Morandi conquistano l’Ariston. Il medley da “Penso positivo” a “Un mondo d’amore” – Il video (Di sabato 5 febbraio 2022) Un duo inedito. Nella serata del Festival di Sanremo dedicata ai duetti e alle cover, Gianni Morandi ha deciso di invitare sul palco dell’Ariston Jovanotti. Insieme hanno cantato un medley con alcuni dei loro successi più noti. Sono partiti dalle hit di Morandi, con Occhi di ragazza e Un mondo d’amore per poi buttarsi sui brani di Jovanotti come Ragazzo fortunato e Penso positivo, con tanto di dialogo musicale e omaggio con l’orchestra di Sanremo. Speciale Sanremo 2022 Il regolamento del Festival di Sanremo 2022 Sanremo 2022, chi sono gli ospiti del ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Un duo inedito. Nella serata del Festival didedicata ai duetti e alle cover, Gianniha deciso di invitare sul palco del. Insieme hanno cantato uncon alcuni dei loro successi più noti. Sono partiti dalle hit di, con Occhi di ragazza e Unper poi buttarsi sui brani dicome Ragazzo fortunato e, con tanto di dialogo musicale e omaggio con l’orchestra di. SpecialeIl regolamento del Festival di, chi sono gli ospiti del ...

