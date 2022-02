Sanremo 2022, Jovanotti e Gianni Morandi incantano con la cover delle loro canzoni (VIDEO) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gianni Morandi e Jovanotti (a sorpresa) fanno esplodere il teatro Ariston di Sanremo2022. Nella quarta serata del Festival, venerdì 4 febbraio, dedicata alle cover, il medley di alcuni successi dei due artisti, diretti da Mousse T, ha travolto il pubblico per energia, precisione e intensità. Un momento televisivo di grande impatto non solo per la popolarità di Maorandi e Jovanotti ma anche per la voglia di “mangiarsi” il palco. Inevitabile e meritata la standing ovation per i due eterni ragazzi. Una performance gioiosa che avrà sicuramente un impatto sulla classifica finale. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022)(a sorpresa) fanno esplodere il teatro Ariston di. Nella quarta serata del Festival, venerdì 4 febbraio, dedicata alle, il medley di alcuni successi dei due artisti, diretti da Mousse T, ha travolto il pubblico per energia, precisione e intensità. Un momento televisivo di grande impatto non solo per la popolarità di Maorandi ema anche per la voglia di “mangiarsi” il palco. Inevitabile e meritata la standing ovation per i due eterni ragazzi. Una performance gioiosa che avrà sicuramente un impatto sulla classifica finale. In alto ecco il. SportFace.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - RaiUno : “Questa sera sei bellissima Se lo sai che non è finita abbracciami” ?Il medley di @CremoniniCesare è su RaiPlay ?… - petro_francesco : Pence ci ha messo un anno e un mese a dire questa cosa su Trump e sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. E… - miudovisk : RT @SanremoRai: “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? -