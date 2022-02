Sanremo 2022 Incantevole Drusilla | ottimo Cremonini e per favore basta Ana Mena | il Top&Flop della terza serata

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Per la prima volta tutti i cantanti in gara sono saliti sul palco dell’Ariston. Per la prima volta abbiamo trovato tutto un po’ sottotono. Ladel Festival diè anche lain classifica per emozioni regalate. Forse è svanito l’effetto sorpresa per le canzoni o forse ci stiamo abituando alla routine di questo Festival. Sia chiaro però, i momenti da incorniciare non sono mancati, a partire dalla performanceconduttrice scelta per affiancare Amadeus. Intanto il Festival ha passato il giro di boa: restano solo due serate per portare a casa la vittoria, anche se molti artisti sembrano più concentrati sull’accumulare punti per il Fanta. Top –Foer ANSA/ETTORE FERRARIFoer Meravigliosa. Sale ...