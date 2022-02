Sanremo 2022, il trionfo di Drusilla Foer sui social (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sanremo 2022, resta stabile il pubblico della rete per la terza serata del Festival con 1,2 milioni di utenti attivi che hanno generato un engagement di circa 6 milioni. #Sanremo2022 è ormai una tendenza, con quasi 700mila tweet in pochissime ore e traina con sé tutti i momenti più salienti dell’Ariston. Special guest della serata – rivela la web analysis condotta da Helene Pacitto Ceo di Identità Digitale per AdnKronos – accanto ad Amadeus, Drusilla Foer, che non solo registra oltre 30mila citazioni in rete, tra cui circa 16mila menzioni con l’hashtag #DrusillaFoer, ma ha ottenuto un sentiment positivo del 46%: “eleganza e classe” hanno colpito gli spettatori digitali come anche quel pizzico di ironia che l’ha contraddistinta! In ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) –, resta stabile il pubblico della rete per la terza serata del Festival con 1,2 milioni di utenti attivi che hanno generato un engagement di circa 6 milioni. #è ormai una tendenza, con quasi 700mila tweet in pochissime ore e traina con sé tutti i momenti più salienti dell’Ariston. Special guest della serata – rivela la web analysis condotta da Helene Pacitto Ceo di Identità Digitale per AdnKronos – accanto ad Amadeus,, che non solo registra oltre 30mila citazioni in rete, tra cui circa 16mila menzioni con l’hashtag #, ma ha ottenuto un sentiment positivo del 46%: “eleganza e classe” hanno colpito gli spettatori digitali come anche quel pizzico di ironia che l’ha contraddistinta! In ...

