Sanremo 2022 | il monologo di Drusilla Foer al Festival | testo integrale

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La co-conduttrice della terza serata diha tenuto un intensosul palco dell’Ariston. Vediamo insieme il, tutte le parole pronunciate dall’attrice, alter ego di Gianluca Gori, al: In aggiornamento Streaming e tv Abbiamo visto ildialdi, ma dove vedere la kermesse canora in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraioin prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live ...