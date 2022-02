Sanremo 2022 | il meglio e il peggio della terza serata

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - StraNotizie : Televoto e giuria demoscopica: la classifica dei 25 brani di Sanremo 2022 - zazoomblog : Sanremo 2022: la terza serata e leffetto Drusilla Foer - #Sanremo #2022: #terza #serata -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Ad accompagnare Amadeus sul palco dell'Ariston nella terza serata del Festival di, c'è Drusilla Foer, la prima co - conduttrice 'en travesti'. Drusilla, star del web e della tv, infatti nasce come alter ego di Gianluca Gori, versatile 54enne attore fiorentino. La sua ..., la classifica generale dopo la terza serata. Amadeus e Drusilla foer, dopo l'esibiizone di tutti e 25 i cantanti in un'unica serata, hanno letto la classifica generale, ovviamente ...La terza serata del Festival di Sanremo è stata particolarmente lunga. D’altronde si sono esibiti 25 cantanti e vi sono stati alcuni interventi di personaggi importanti. Il primo ospite è stato ...Con l’omaggio al presidente Mattarella, nel giorno del giuramento per il secondo mandato al Quirinale, Amadeus apre la terza serata di Sanremo. Il festival, che veleggia con ascolti record e con ...